Ilfattoquotidiano.it - Treviso, undicenne derubato di 475 euro a Pieve del Grappa. Un 18enne denunciato per la tentata rapina

Un ragazzo di 11 anni è stato aggredito eda unsabato scorso intorno alle 22 in via IV Novembre adel). Il giovane malvivente gli ha sottratto 475che l’11enne aveva con sé, come riporta il Messaggero. Nonostante lo spavento, la vittima è riuscita a contattare i carabinieri, che sono intervenuti rapidamente. Grazie alle indicazioni fornite dal ragazzino, i militari hanno individuato e fermato il responsabile, recuperando l’intera refurtiva. I soldi sono stati restituiti alla famiglia, che ha chiarito come la somma fosse frutto della paghetta che riceveva periodicamente. Il, accusato di, è statoe rilasciato su disposizione del pubblico ministero.L'articolodi 475del