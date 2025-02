Thesocialpost.it - Treviso, Alex Lucchesi spara al genero e scappa: arrestata la fidanzata del figlio

, 54 anni, è attualmente in fuga dopo essere stato identificato come il presunto responsabile dellatoria avvenuta lunedì a Chiarano (), in cui è rimasto ferito Gregori Malacarne, 29 anni, marito di sua figlia. L’aggressione si è consumata all’interno di una gelateria gestita proprio dalla figlia dell’uomo.Il giovane ferito, ricoverato d’urgenza all’ospedale didopo essere stato colpito alla schiena, è stato dichiarato fuori pericolo, anche se le sue condizioni restano delicate.La dinamica della fuga e gli arrestiNel tardo pomeriggio di lunedì, i carabinieri hanno individuato e fermato un 37enne, figliastro di, mentre si trovava a bordo di un’auto collegata alla fuga del sospettato. A poca distanza, a bordo di un’altra vettura guidata dalladel figliastro, Deborah Polato, è stata ritrovata la pistola calibro 9, che sarebbe stata utilizzata per colpire Malacarne e che potrebbe essere la stessa arma impiegata la notte precedente contro l’abitazione della vittima.