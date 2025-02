Ilfattoquotidiano.it - Treni, inconveniente tecnico sulla linea Roma-Cassino: ritardi fino a 120 minuti

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La circolazione è fortemente rallentata per un “, all’altezza di Colleferro. IIntercity e Regionali hanno accumulatoa 120talia fa sapere che il primo problema si è registrato attorno alle 6: i maggiori tempi di percorrenza sono via via aumentati da 40a due ore. I tecnici sono al lavoro da oltre 4 ore e al momento sono stati cancellati totalmente o parzialmente almeno 12. Regolare l’Alta Velocità.Il guasto ha penalizzato principalmente i studenti e lavoratori pendolari diretti a: sui social vengono segnalati lunghe attese e banchine delle stazioni affollate. Sono stati attivati diversi bus sostitutivi, ma secondo i viaggiatori, sono insufficienti a soddisfare l’alta richiesta in uno degli orari di punta della giornata.