Sbircialanotizia.it - Treni, guasto sulla Roma-Cassino: rallentamenti, ritardi e cancellazioni

Leggi su Sbircialanotizia.it

La circolazione è fortemente rallentata per un inconveniente tecnico alla linea a Colleferro Nuovi disagi oggi, 25 febbraio, per chi viaggia in treno. Da questa mattinalinea-Napoli viala circolazione è fortemente rallentata per un inconveniente tecnico alla linea a Colleferro. In un aggiornamento sul suo sito,talia fa sapere che è . L'articoloè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.