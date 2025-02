Iltempo.it - "Tregua nelle prossime settimane". Ucraina, la profezia di Macron

Il presidente francese Emmanuelha dichiarato che una «» nella guerra inpotrebbe essere raggiunta».«Prima di tutto è necessaria una. Penso che potrebbe essere raggiunta», ha dettoin un'intervista a Fox News dopo l'incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca. Con questa, ha affermato, gli attacchi aerei, marittimi e infrastrutturali dovrebbero cessare. Si aprirà, quindi, un periodo per negoziare le garanzie di sicurezza, il futuro dei territori occupati e l'accordo che gli Stati Uniti cercano sui minerali in, ha affermato. Ma il presidente francese ha avvertito che Stati Uniti,e Paesi europei devono trovare un modo per «assicurarsi che la Russia non violi» un eventuale trattato di pace.