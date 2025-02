Sport.quotidiano.net - Tre sconfitte di fila per la Fortitudo. Sarà un ostacolo in più per la Sella

E derby sia: domani sera a Cento arriva la(ore 20.30). Un anno e un mese dopo l’ultimo incrocio alla Baltur Arena, la squadra di Caja torna a far visita ai biancorossi, per una sfida diventata ormai una grande classica degli ultimi anni in Serie A2, tra stagione regolare e playoff. Dai nastri di partenza dell’annata 22/23, tagliati assieme nel match trionfato dalla Benedetto di Mecacci per 70-64 con i 22 di punti di Nique Archie, fino alla scoppola del 16 ottobre scorso al Paladozza, con Mian e compagni a travolgere come una valanga il gruppo di Di Paolantonio, scciato e disperso fin dalle primissime battute. Nel mezzo, come ogni derby che si rispetti, anche sfide parecchio accese, come quelle nella serie playoff della primavera 2023. Cento fece sua agevolmente gara-1, prima di imbattersi nel duo Candussi-Cucci, protagonisti nel secondo round vinto dall’Aquila 88-74, che riuscì a ripetersi pochi giorni dopo al Paladozza, per poi sudare le famose sette camice nel quarto atto, trionfando al fotofinish grazie ad una ‘magata’ di Nazzareno Italiano, a cui seguì l’errore sul tiro della potenziale vittoria di Giovanni Tomassini, che si spense sul ferro, infrangendo i sogni centesi dopo una cavalcata memorabile e incancellabile.