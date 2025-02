Ilgiorno.it - Tre furti nei ristoranti tra Legnano e Villa Cortese, viene tradito dagli “air tag”: arrestato ladro di 37 anni

Busto Garolfo (Milano) – Ritenuto responsabile di tre, due nello stesso ristorante die uno a, un cittadino tunisino, 37enne senza fissa dimora, è statodai carabinieri dopo le indagini e il controllo degli impianti di videosorveglianza, evento raro, perché il fermo per furto avnella stragrande maggioranza dei casi solo quando c’è flagranza di reato. I primi due, il 19 e 21 febbraio, hanno avuto come obiettivo il ristorante Light Sushi, a pochi passi da piazza Monumento a. Qui l’uomo si è introdotto in due occasioni nel cuore della notte sottraendo quando lasciato in cassa e, nella seconda occasione, anche le chiavi di un’autovettura a disposizione del ristorante. Il 21 febbraio l’uomo ha poi preso di mira anche un altro ristorante, il Corona di via Luini, questa volta a, con le stesse modalità e la stessa tipologia di “bottino”.