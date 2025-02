Lanazione.it - Tre coltellate alla madre, poi dà fuoco alla casa. Delitto a Montepiano, i sospetti sul figlio

(Prato), 25 febbraio 2025 – Avrebbe ucciso laall’alba con almeno tre, poi, nel tentativo forse di coprire il, ha dato. E’ ildella 60enne il principale sospettato della morte della donna a, nel Comune di Vernio. Il fatto è accaduto questa mattina, 25 febbraio. Carabinieri e vigili delsi sono recati sul posto per domare il rogo, ma quando hanno visto il corpo della 60enne hanno capito subito che la morte non era avvenuta in conseguenza dell’incendio. Sul corpo c’erano infatti almeno tre ferite profonde da arma da taglio. Isi sono diretti subito suldi lei, poco più che 20enne, affetto da gravi problemi di natura psichica. La famiglia, conosciuta in paese, è seguita dai servizi sociali. Sul posto anche il procuratore Luca Tescaroli e la pm di turno.