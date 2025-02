Quotidiano.net - Tre anni di resistenza. Von der Leyen a Kiev: "L’Ucraina è Europa"

Leggi su Quotidiano.net

di Marta Ottaviani ROMA Il ricordo dei morti, la presenza dei vertici europei e di numerosi leader mondiali, il G7 dove gli Stati Uniti minacciano di non approvare la bozza del documento perché contiene il termine "aggressione" ed è troppo duro con Mosca. Non manca nulla in questo terzoversario dell’invasione russa in Ucraina, tranne la data della fine del conflitto e soprattutto quali condizionidovrà accettare. Oggi in Arabia Saudita è previsto un secondo incontro fra la delegazione russa e quella americana, con l’Unione Europea che preme per non essere esclusa dal negoziato e pensa a come garantire un futuro di sicurezza al. "Quest’anno dovrebbe essere l’anno dell’inizio di una pace vera e duratura" ha dichiarato il premier Zelensky, che subito dopo ha aggiunto di sperare "che gli Stati Uniti continueranno a sostenerci, come tutti gli altri partner".