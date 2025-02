It.insideover.com - Tre anni di conflitto ucraino: quando la guerra non va a tempo con l’informazione

Leggi su It.insideover.com

Il 24 febbraio del 2022 unconvenzionale causato dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha riporta laad alta intensità in Europa, sconvolgendo l’Occidente che pure era al corrente di una tensione, anche sfociata in azione di cosiddetta “ibrida” nei Paesi che unerano satelliti sovietici e che, dopo il crollo dell’Unione Sovietica, hanno iniziato a mostrare interesse per l’Alleanza Atlantica.La prima fase delè stata ampiamente analizzata e suddivisa in “quattro fasi“: l’attacco iniziale russo lungo tre direttrici principali – da Nord verso Kiev; da Est verso Kharkiv; da Sud verso Kherson – ; il fallimento del tentativo di conquistare di Kiev e rovesciare il governo attraverso un’operazione di decapitazione orchestrata dai russi, e osteggiata dalle intelligence occidentali; la controffensiva ucraina che ha provocato una ritirata delle forze russe da Kharkiv e da Kherson; una serie di attacchi russi che hanno messo nel mirino le infrastrutture civili ed energetiche dell’Ucraina.