Trasporti: il Lazio rinnova agevolazioni per pensionati ex dipendenti Tpl regionale

exdelle aziende del trasporto pubblico della Regionecon almeno 15 anni di anzianità di servizio potranno continuare a usufruire di tariffe agevolate per l’utilizzo dei mezzi pubblici anche nel 2025. Questa decisione è stata presa dalla direzionee Mobilità della Regionein seguito a quanto stabilito dalla giuntalo scorso 14 novembre 2024, su proposta dell’assessore Fabrizio Ghera.Secondo questa determina, la quota minima a carico deisarà di 95 euro per l’acquisto di un titolo di viaggio annuale valido sul servizioo comunale, mentre l’onere massimo a carico della Regionesarà di 170 euro. L’assessore Fabrizio Ghera ha dichiarato che con questa iniziativa la Regione conferma l’attenzione per il trasporto pubblico locale e per iexdel Tpl, permettendo loro di viaggiare con soli 95 euro sulla retee comunale di mezzi pubblici.