Romadailynews.it - Trasporti: Battisti (Pd), pendolari linea Roma-Cassino ostaggi dei ritardi, Regione assente

dellacontinuano a essere vittime di guasti eche rendono difficile viaggiare con tranquillità. Ancora una volta, un problema tecnico ha causato notevoli disagi per migliaia di lavoratori e studenti, mettendo in tilt la circolazione.La consigliera regionale del Partito Democratico del Lazio, Sara, ha espresso la sua preoccupazione per la situazione, definendola ormai insostenibile e criticando la Giunta Rocca per non affrontare seriamente i continui disservizi.ha annunciato che presenterà nuove interrogazioni e richieste di audizione per cercare soluzioni urgenti al problema della manutenzione della rete ferroviaria e garantire un servizio efficiente e affidabile ai.La consigliera ha sottoto che non è accettabile che idebbano affrontare ogni giorno l’incertezza di arrivare in orario al lavoro o a scuola e ha esortato laa trovare soluzioni concrete per affrontare la situazione.