Palermotoday.it - Tragedia nelle acque di Altavilla Milicia, recuperato il cadavere di un sub

Leggi su Palermotoday.it

Era sceso sott’acqua per una battuta di pesca e non è mai più riemerso. Ildi un uomo di 48 anni è statoieri ad, in un tratto di costa vicino a Cala dei normanni, dove sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco e militari della guardia costiera allertati.