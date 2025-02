Lanazione.it - Tragedia della strada, muore sottufficiale dell’Aeronautica in un incidente

Leggi su Lanazione.it

Grosseto, 25 febbraio 2025 – Lutto anche in Toscana per l’mortale accaduto in Sardegna, nel sud dell’isola, sulla statale 198. Davide Camedda, 43 anni,, è morto nello scontro frontale tra la sua moto e un camion. Camedda era tornato da poco sull’isola. Originario di Cabras, aveva vissuto a lungo a Grosseto, dove aveva lavorato alla base del Quarto Stormo. Unche lascia attonito il capoluogo maremmano, dove Camedda era molto conosciuto. Lo scontro è avvenuto nella giornata di lunedì 24 febbraio. Nel tempo libero ilsupportava il Country Paradise, un centro di recupero animali di Grosseto. Dopo l’sono stati subito chiamati i soccorsi ma per il centauro non c’è stato niente da fare. Profondo il cordoglio anche in Toscana.