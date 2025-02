Lanazione.it - Tragedia del Moby Prince, la Dda di Firenze chiede l’archiviazione dell’inchiesta

, 25 febbraio 2025 – La Direzione Distrettuale Antimafia diha avanzato la richiesta di archiviazione al giudice per le indagini preliminari in merito alla tragica vicenda della, il traghetto avvolto dalle fiamme il 10 aprile 1991 dopo uno scontro con la petroliera Agip Abruzzo nelle acque antistanti il porto di Livorno, evento che causò 140 morti. A comunicarlo è stato Maurizio Agnello, procuratore di Livorno, durante l’audizione odierna davanti alla commissione parlamentare d’inchiesta dedicata alla strage del. La presenza di Agnello segue quella segreta del procuratore di, Filippo Spiezia. Agnello ha specificato che, a distanza di quasi 34 anni dai fatti, l'unica ipotesi penale ancora sostenibile concerne il reato di strage dolosa. "Per configurare tale reato – ha spiegato – sarebbe necessario dimostrare che qualcuno abbia deliberatamente agito per causare la morte di 140 persone, fuori dal contesto del terrorismo eversivo o della criminalità mafiosa".