Dayitalianews.com - Tragedia al Fazzi, 76enne muore per emorragia cerebrale. La decisione della famiglia

Non è la prima volta che accade, ma è sempre bello dare certe notizie. Unaalsi è trasformata in un gesto di estrema carità e beneficienza ed ora altre persone potrebbero usufruiredi unache ha preso unalucida e benevola, nonostante le ore drammatiche che stava vivendo dopo la morte di un suo caro. Ladi un uomo di 76 anni, deceduto nel Reparto di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Vitodi Lecce per, infatti, ha acconsentito alla donazione degli organi ed è stato così possibile il prelievo di cuore, reni, fegato e cornee, dopo l’accertamento di morte encefalica.al, il gestoe la nota dell’Asl LecceIl prelievo ha impegnato gli operatori del Reparto di Anestesia e Rianimazione, diretto da Giuseppe Pulito, gli operatori del gruppo operatorio, coadiuvati da medici di diverse discipline, e dalla direzione medica del nosocomio leccese.