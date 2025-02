Ilrestodelcarlino.it - Tragedia a Sant’Antonio. I sogni spezzati di Mattia. La scuola si ferma per lui

Diciannove anni e il cuore pieno di. Chi ha conosciutoPalumbo, il ragazzo morto nel tardo pomeriggio di domenica in un incidente stradale in via Cerba a, ricorda la sua disponibilità nell’aiutare gli altri, il suo buon cuore e le sue speranze. E quell’aspirazione che gli faceva brillare gli occhi: la musica rap. Il suo progetto era partito da poco meno di un anno e da qualche mese aveva trovato il supporto di una casa discografica di Milano, la Orangle records, che rappresenta diversi artisti conosciuti nel panorama nazionale. E c’erano il lavoro e la: frequentava la 4B dell’istituto tecnico agrario Perdisa, dove ieri tutti i ragazzi si sono riuniti in aula magna a ricordarlo. "Era di una bontà infinita, io gli dicevo che aveva una vita ’più grande degli anni che aveva’, perché per lui le cose non erano sempre state facili e si era trovato giovanissimi ad affrontare problemi da adulto – racconta Floria Lopes, l’insegnante di italiano che lo seguiva dalla prima –.