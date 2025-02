Romadailynews.it - Traffico Roma del 25-02-2025 ore 20:30

Luceverdeveri trovati dalla redazione sul raccordo anulare per un incidente Code in carreggiata interna tra la Cristoforo Colombo e laFiumicino proseguendo in carreggiata interna per un altro incidente si sta in fila anche tra Casal del Marmo e l'area di Servizio Selva Candida fino al 8 marzo lavori di notte Alla Passeggiata di Ripetta chiusa tra le 22 e le 5:03 Lungotevere in Augusta e Ravenna attenzione alla segnaletica si lavora di notte anche nei sottovia Ignazio Guidi che resterà chiuso dalle 22 alle 6 tra via Nomentana & viale Regina Margherita nelle due direzioni ma per i tagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it bene È tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale