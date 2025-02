Romadailynews.it - Traffico Roma del 25-02-2025 ore 19:30

Luceverdeveri trovati dalla redazionein diminuzione sulla principale rete viaria della capitale in qualche problema sul Raccordo Anulare dove per un incidente Ci sono code in carreggiata interna tra via Pontina è laFiumicino su via del Foro Italico tratto della tangenziale code pertra Corso Francia & via Salaria verso San Giovanni e proseguendo sulla tangenziale e rallentamenti e code tra batteria nome cane via Tiburtina rallentamenti e code anche in carreggiata opposta da Batteria Nomentana via Salaria e fino al 8 marzo lavori di notte Alla Passeggiata di Ripetta chiusa tra le 22 e le 5:03 Lungotevere di Augusto e via Della Penna attenzione alla segnaletica si lavora questa notte anche nel sottovia Ignazio Guidi che resterà pertanto chiuso dalle 22 alle 6 tra via Nomentana & viale Regina Margherita nelle due direzioni ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito