Romadailynews.it - Traffico Roma del 25-02-2025 ore 18:30

Luceverdeveri trovati dalla redazione consueti spostamenti di queste ore sulle principali strade consolari in uscita dalla città penalizzati Però anche dal maltempo che sta interessando la capitale con piogge e temporali sul raccordo anulare per un incidente avvenuto all'altezza dello svincolo di Ciampino Ci sono code a tratti in carreggiata interna tra Tiburtina e via Appia sempre in carreggiata interna altri file matra laFiumicino e via Aurelia tra Cassia bis Veientana e Salaria stessa situazione in carreggiata esterna trapuntine Tuscolana coda tratti in uscita dalla capitale sul tratto Urbano della A24-teramo tra la tangenziale Raccordo Anulare ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra Corso Francia & via Salaria verso San Giovanni si sta in fila anche in carreggiata opposta sulla tangenziale da via Tiburtina a via Salaria ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito