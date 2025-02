Romadailynews.it - Traffico Roma del 25-02-2025 ore 14:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità rallentamenti per natura in viale delle Milizie tra via Barletta e via Leone IV chiusa via Vitellia Monteverde per il danneggiamento sulla carreggiata lavori di potatura in corso in via di castelporziano tra Canale della Lingua e via Giulio Bertone a Piazza dei Santi Apostoli manifestazione dalle 17 possibili ripercussioni al transito veicolare nell'area circostante questa notte alle 5:38 previsto un intervento di manutenzione a cura del dipartimento capitolino lavori pubblici nei sottovia Ignazio Guidi previste chiusure attenzione alla segnaletica in via Aurelia riduzione di carreggiata nei pressi di piazza San Giovanni Battista della Salle Direzione Piazza Irnerio https://storage.googleapis.com/public-rdn/automation/luce-verde//02/25/filefdeca5e4-f9c3-4e09-b578-1450439028d4PmCADtRuPor2qbxTypB.