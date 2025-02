Romadailynews.it - Traffico Roma del 25-02-2025 ore 11:30

Luceverdetrovati dalla redazione per un incidente chiusa via della Farnesina tra via della Maratona e via Ettore Mambretti a Monteverde temporaneamente chiusa via Vitellia tra via Pio Foà Largo Carlo Grigioni inevitabili code nell'area circostante code per lavori sulla via Aurelia tra via Aurelia Antica Piazza San Giovanni Battista della Salle si viaggia su carreggiata ridotta per un intervento sul gasdotto ripercussioni anche su via Aurelia Antica con incolonnamenti tra Largo perassi e largo Don Guanella ancora trafficata la via Cassia con del raccordo via di Grottarossa verso il centro il centro infine ancora crude sui Lungotevere tra ponte Garibaldi e Ponte Principe Amedeo Savoia Aosta in direzione di ponte Flaminio come sempre i dettagli di queste altre notizie sono disponibili sul sitoluceverde.