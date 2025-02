Romadailynews.it - Traffico Roma del 25-02-2025 ore 07:30

LuceverdeBuongiorno dalla redazione mi trovate questo primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità delmartedì 25 febbraio Data l'ora ci sono incolonnamenti ne metti su tutte le principali strade consolari che conducono verso il centro soprattutto per quanto riguarda il quadrante Nord su Aurelia Cassia Flaminia Salaria è proprio sulla Flaminia da segnalare un incidente avvenuto tra Riano e io di Sacrofano ci sono nelle due direzioni spostamenti penalizzati dal maltempo sta piovendo diverse zone dell'hinterland a raccomandiamo naturalmente tutte le cautele del caso sul cellulare perintenso incoronamento in carreggiata interna a partire dall'uscita per la Casilina fino allo svincolo per La via Ardeatina in carreggiata esterna abbiamo rallentamenti con possibili code tra l'uscita Trionfale Ottavia il bivio per laurea ancora in external code a tratti tra le uscite Tor Bella Monaca e Tiburtina in direzione quindi Salaria incolonnamenti sulla diramazioneSud sul tratto Urbano dellaL'Aquila rispettivamente da Torrenova corde da Settecamini alla tangenziale est in tangenziale code a tratti dal video con la stazione Tiburtina fino all'uscita Campi Sportivi in direzione quindi dello Stadio Olimpico Ci sono code anche verso San Giovanni dall'uscita di Porta Maggiore a viale Castrense sulla via del mare la polizia locale Cervignano un incidente avvenuto all'altezza di Casal Bernocchi Ci sono code in direzione del centro altro incidente sull'ostiense poco dopo ponte di Viale Marconi ci troviamo a ridosso della terza università trasporto pubblico sulla linea della metropolitana da segnalare la chiusura della stazione di Re diper cui treni vi transitano senza mare stazioni alternative San Giovanni a Ponte Lungo maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito