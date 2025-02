Romadailynews.it - Traffico Lazio del 25-02-2025 ore 17:30

Luceverdetrovati dalla redazione alle porte della capitale sulla diramazione Nord code per incidente tra Settebagni e raccordo anulare in questa direzione incidente anche sul raccordo anulare di Roma in carreggiata interna Ci sono code tra Casilina e via Appia sempre in carreggiata interna peraltri file tra Cassia bis veientane Salaria e poi tra Nomentana e il bivio con la 24 Roma Teramo stessa situazione in carreggiata esterna trapuntine Tuscolana lavori Questa notte sull'autosole tra le 22 e le 6 è chiusa limitazione sulla diramazione di Roma nord e per chi da Napoli deve proseguire Verso il raccordo anulare e con lo stesso orario chiuso lo svincolo di Valmontone in uscita per le provenienze dalle due direzioni per quanto riguarda i trasporti da oggi per circa due mesi per lavori tra le stazioni di Roma Tiburtina e Roma Casilina alcuni treni Intercity e regionali subiscono cancelni limitazioni di percorso più in dettaglio sono coinvolte le linee fl1 Orte Fiumicino aeroporto la fl2 Roma Tivoli Avezzano fl3 Roma Cesano Viterbo la fl4 Roma Velletri e la fl6 Roma Cassino coinvolti Inoltre i treni da e per Isernia bene tutto Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https://storage.