Romadailynews.it - Traffico Lazio del 25-02-2025 ore 09:30

Leggi su Romadailynews.it

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sulla via del mare la polizia ci segnala un incidente avvenuto all'altezza di Casal Bernocchi Ci sono code nelle due direzioni altro incidente sul Ostiense poco dopo il ponte di viale Marconi da ieri alla decimo Municipio su disposizione del Fuoco chiusa via del Canale della Lingua in direzione di via del Fosso di Dragoncello chiusura anche della stessa via del Fosso di Dragoncello all'altezza di via dei Pescatori trasporto pubblico circone rallentata sulla linea della metropolitana nelle due direzioni da segnalare Inoltre la chiusura della stazione di Re di Roma per cui treni vi transitano senza fermare stazioni alternative San Giovanni o Pontelungo sempre in tema di trasporti segnaliamo che sulla linea fl6 Roma Cassino la circone fortemente rallentata per un guasto alla stazione di Colleferro i treni Intercity e regionali possono subire limitazioni di x registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 2 ore dalle 22 di questa notte lavori alla passeggiata di Ripetta che resterà chiusa tra il Lungotevere in Augusta e via Della Penna La riapertura domani mattina alle 5 i dettagli di queste altre notizie sul sito roma.