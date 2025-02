Ilgiorno.it - Traffico internazionale di droga: 12 arresti e 17 fermi tra Lombardia, Sicilia e Calabria

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 25 febbraio 2025 –di stupefacenti: 12 ordinanze di custodia cautelare, 17 decreti di fermo. La Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri, coordinate dalla Procura della Repubblica di Milano — Direzione Distrettuale Antimafia, hanno dato esito a una maxi operazione a carico di numerosi soggetti residenti in, indagati — a vario titolo — per associazione per delinquere. I reati contestati Si va daldi sostanze stupefacenti, porto abusivo di armi da sparo, anche da guerra, usura, ricettazione, favoreggiamento personale, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, emissione di fatture per operazioni inesistenti, associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di natura fiscale quali intestazioni fittizie di beni immobili e quote societarie, riciclaggio, autoriciclaggio, reimpiego dei profitti dei predetti reati presupposto attraverso la costituzione e gestione di numerose società.