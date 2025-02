Ilgiorno.it - Tra laghi, cascine, lucciole e pipistrelli. Trenta eventi nella Valle del Lambro

Un anno da trascorrere in mezzo alla natura del territorio, tra escursioni, trekking, camminate, uscite alla scoperta di antiche, dighe e. E poi percorsi tra storia e scorci segreti, itinerari sulle tracce di una ferrovia scomparsa e sulle orme di un grande pittore del Divisionismo, oltre a passeggiate a tarda ora in cerca di rapaci notturni,, e le osservazioni astronomiche di pianeti e stelle. Prenderanno il via questo fine settimana le iniziative “Dentro il Parco“ e “Il Cielo del Parco“, organizzate dal Parco regionaledelper aiutare a conoscere e vivere alcuni dei luoghi più suggestivi della Brianza. Saranno più di 30 appuntamenti in compagnia delle Guardie ecologiche volontarie e di appassionati astrofili. "Il nostro Parco ha infinite sfaccettature - spiega il presidente Marco Ciceri – è un paesaggio sensoriale, storico, culturale, turistico e di infrastrutture, fluviale e altro ancora.