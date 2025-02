Iodonna.it - Tra gli italiani arrivati in finale ci sono anche Bianca Atzei, Luisa Corna, Marco Carta. Il vincitore rappresenterà la Repubblica nell'evento in programma dal 13 al 17 maggio a Basilea

Da Gabry Ponte a. E poi, Silvia Salemi.tanti i nomi degli artistiin lizza per ladi San Marino Song Contest,nel quale sarà deciso il rappresentante dellaa Eurovision 2025. I nomi dei 20 finalististati svelati nel corso della conferenza stampa di presentazione. E non è passato inosservato il nome di Gabry Ponte, in gara con Tutta l’Italia, tormentone che ha accompagnato Sanremo 2025. Michelle Hunziker conduttrice delladell’Eurovision Song Contest 2025 in Svizzera X Leggi› Chi va all’Eurovisione 2025? Olly non ha ancora ufficializzato la sua partecipazione San Marino Song Contest 2025: l’l’8 marzoSan Marino Song Contest si terrà l’8 marzo al Teatro Nuovo di Dogana.