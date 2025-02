Quotidiano.net - Tra costumi colorati, musica e tanta goliardia. A Viareggio, dove il Carnevale è davvero di casa

Ildirappresenta una fusione unica tra arte, cultura e divertimento. Ogni anno, attira visitatori da tutto il mondo, offrendo un'esperienza indimenticabile e un'opportunità per immergersi nella tradizionesca italiana. I carri allegorici sono da sempre il fulcro di questoe rappresentano la sua storia e la sua tradizione ma, esattamente, quando ha avuto inizio questassima usanza? L'idea di una sfilata di carri (dapprima detti calessi), da fare in occasione del giorno di martedì grasso, pare sia nata ai tavoli del Caffè del Casinò nell'ormai lontano 1873. Sul finire del secolo, comparvero i carri trionfali, veri e propri monumenti, costruiti in legno, scagliola e juta, modellati da scultori e messi insieme da carpentieri e fabbri che, in Darsena, sugli scali dei cantieri navali, riuscivano a creare straordinarie imbarcazioni.