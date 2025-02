Oasport.it - Tour de France 2026, Grande Partenza dalla Spagna: svelate le prime tappe a Barcellona

Ildepartirà: per la terza volta nella sua storia, la corsa apiù prestigiosa e importante al mondo scatterà in territorio iberico. Dopo San Sebastian nel 1992 e Bilbao nel 2023, laBoucle muoverà i suoi primi passi a. La capitale catalana farà da cornice alledue frazioni, in programma il 4-5 luglio.Si incomincerà con una cronometro a squadre (che ritornerà dopo sette anni di assenza), proponendo nel finale le salite delle colline del Montjuic (1,1 km al 5,1% di pendenza media) e dello Stadio Olimpico (800 metri al 7%). La seconda giornata scatterà da Tarragona per un totale di 178 km: percorso mosso per tornare a, dove verrà proposto un circuito di 10,3 chilometri da percorrere per tre volte, con ancora il Montjuic (1600 metri al 9,3%) e l’arrivo in salita all’Olimpico.