Tottenham che cerca di firmare il giocatore che ha un tatuaggio dell’Arsenal | Rapporto

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:Ilspererà che la loro campagna di test 2024/25 mostri segni di miglioramento dopo aver ottenuto una terza vittoria consecutiva in Premier League nel fine settimana, vedendo comodamente al largo di Ipswich Town 4-1 a Portman Road.Questo è stato abbastanza buono per ilper passare al 12 ° nella tavola della Premier League, ma rimangono 11 punti dal punto europeo e sono stati eliminati da entrambe le competizioni di coppa domestica questo mese.Sarà necessari miglioramenti alla prossima stagione e i sostenitori delspereranno che il club sia attivo nel mercato dei trasferimenti quando si apre la finestra estiva.collegato a Danish InternationalLa Danimarca Morten Hjulmand celebra segnando l’equalizzatore nel pareggio per 1-1 della sua squadra con l’Inghilterra a Euro 2024 (Credito immagine: Justin Setterfield/Getty Images)Unprecedentemente collegato con una mossa alè il centrocampista sportivo Morten Hjulmand, il cui brillante gol per la Danimarca contro l’Inghilterra a Euro 2024 avrà attirato l’attenzione di molti fan di Spurs.