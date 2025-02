Ilgiorno.it - Torre d'Isola, finti tecnici comunali in azione: ma in casa non c’è nulla da rubare

d'(Pavia), 25 febbraio 2025 - Se ne sono andati a mani vuote, ma solo perché l'anziana scelta come vittima non aveva ingioielli d'oro. Due truffatori sono entrati innella mattinata di ieri, lunedì 24 febbraio, alla frCascina Grande did'. Si sono presentati alla porta didi una donna di 78 anni, spacciandosi per. Seguendo un copione probabilmente già recitato più volte, hanno spaventato la vittima dicendo di dover fare una verifica urgente per una perdita di gas all'interno delle tubature dell'acqua: riusciti così a entrare in, hanno fatto aprire i rubinetti e detto alla pensionata di "mettere al sicuro" tutti i gioielli d'oro, che avrebbero potuto subire danneggiamenti. Ma la donna ha candidamente ammesso di non avere inalcun gioiello in oro, solo un orologio del marito ma non d'oro e di scarso valore.