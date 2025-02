Ilgiorno.it - Torna Milano Moda donna. Si alza il sipario sui defilé. Fendi compie cent’anni

Leggi su Ilgiorno.it

Siilsulla, l’appuntamento più importante dell’anno per il fashion di cuiresta capitale. Da oggi e fino al 3 marzo ci sono 153 appuntamenti, 56 sfilate fisiche e 6 digitali, 65 presentazioni, 4 presentazioni su appuntamento e 23 eventi. ma gli occhi sono tutti puntati su Gucci, che sfilerà già oggi senza Sabato De sarno. Saranno presenti per la prima volta in calendario sfilate i brand Francesco murano, beneficiario del CameraFashion Trust Grant 2024, Fiorucci, Giuseppe di Morabito, Institution by Galib Gassanoff, J. Salinas, K-way, Susan Fang supported by Dolce&Gabbana. Riin calendario sfilate anche MSGM, mentre Saman Loira sarà per la prima volta nel calendario sfilate digitale. Questa edizione della Fashion Week segna il debutto di Lorenzo Serafini come direttore creativo di Alberta Ferretti e di David Koma come direttore creativo di Blumarine.