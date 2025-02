Lanazione.it - Torna il Capodanno fiorentino. Cenoni tipici nei ristoranti del centro

ilcon il Cenone coi piatti della tradizione, iniziativa promossa da Confesercenti Firenze nell’ambito della Settimana del2025, in programma dal 24 al 30 marzo. L’evento alla prima edizione, che si terrà la sera di lunedì 24 marzo, coinvolgerà numerosicittadini che proporranno un menù fisso a 35 euro ispirato alla tradizione enogastronomica locale. La presentazione si è svolta presso l’Antica Pasticceria Sieni, alla presenza del presidente di Confesercenti Città di Firenze Santino Cannamela, del presidente del Quartiere 1 Mirco Ruffilli e dell’assessore allo Sviluppo economico e Turismo Jacopo Vicini. "Siamo molto soddisfatti di questa iniziativa, che non è solo un momento conviviale, ma anche un’occasione per promuovere l’identità e le tradizioni legate alla nostra enogastronomia" ha dichiarato Cannamela, sottolineando il valore promozionale per icoinvolti.