Ilgiorno.it - Torna il calcio storico romano . Uno spettacolo al “Calvesi“

Leggi su Ilgiorno.it

Nell’antica Roma, era l’allenamento dei gladiatori. Oggi, è uno sport che diventa fucina di amicizia e inclusione in fase di preparazione,quando le squadre avversarie si scontrano sul campo. Sabato 1 marzo, nell’ambito del Secondo Torneo Nazionale Ludi Maximi, il campo di atletica ““ di Brescia ospita, per la seconda volta, un incontro di, l’Harpastum, che a Brescia vede una delle poche squadre a livello italiano, tra le pochissime nate fuori da Firenze. Quella bresciana è quella dei Neri, colore che, come ci tengono a precisare gli atleti, non ha alcuna allusione politica. "Abbiamo scelto dieci anni fa questo colore – spiega Davide Loda, vicepresidente Neri di Brescia – per contrapporci con decisione ai bianchi, ai verdi, agli azzurri e rossi di Firenze.