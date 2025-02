Dayitalianews.com - Torino: coinvolto in 104 incidenti stradali in 18 anni chiede l’ennesimo risarcimento, smascherato e condannato

L’ultimo sinistro, il 105esimo, costa caro a un automobilista 45enne: il Tribunale dilo haa 10 mesi per truffa ai ddell’assicurazione.Nel corso di 18, tra il 2001 e il 2019, è statoin ben 104. Un numero decisamente elevato, tale da destare sospetti all’assicurazione quando ha richiesto ilper il suo 105° sinistro. Proprio quest’ultimo episodio, avvenuto a Portici, in provincia di Napoli, nel dicembre 2019, lo ha portato davanti alla giustizia torinese per il processo d’appello. L’imputato, un 45enne di origini partenopee, era accusato di truffa ai ddell’assicurazione. Il verdetto ha confermato la condanna di primo grado a 10 mesi di reclusione.Tanti piccolidal 2001 al 2019La vicenda è un esempio tipico di frode stradale.