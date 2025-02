Toni Nadal difende Sinner | Squalifica? Non si può trattare così una persona

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – "Sono contro la sanzione. Conosco, non lo avrebbe mai fatto volontariamente e non si puòunaper un errore casuale. Bisogna punire chi intenzionalmente fa queste cose col fine di trarne beneficio, e non è il caso di"., zio ed ex allenatore di Rafa, ha .