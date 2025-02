Zonawrestling.net - TNA: Forte interesse per Elektra Lopez dopo l’addio alla WWE

Tra i nomi che hanno detto addioWWE nelle scorse settimane c’è anche quello di. Promossa nel main roster per riunirsi a Santos Escobar esua nuova versione del Legado del Fantasma, non ha mai avuto grandi opportunità per mettersi in mostra, con alcune – poche, a dirla tutta – apparizioni a bordo ring e ancora meno incontri. Eppure il suo è un nome che sembra riscuotere molto.Divisione Knockouts in arrivo?Secondo quanto riportato da Chris Featherstone di Sportskeeda durante il programma Backstage Pass, infatti, la TNA avrebbe espresso il suo gradimento per, che d’ora in avanti userà il suo nome di battesimo, Karissa Rivera.è già stata nel backstage della TNA proprio qualche giorno fa, e la compagnia avrebbe confermato il suoper una firma al termine dei suoi 90 giorni di preavviso.