Ilveggente.it - Tirata d’orecchie per Sinner: la confessione sciocca i tifosi

Leggi su Ilveggente.it

Jannik, una verità a dir poco sconcertante: così le dichiarazioni inaspettate hanno lasciato idi tutto il mondo senza parole.Sbaglia chi crede che Janniknon aspettasse altro che questo. Che abbia accettato senza scrupoli l’accordo che, dopo svariati mesi, ha raggiunto con l’Agenzia mondiale antidoping. Non è stato semplice: è stato difficilissimo, anzi, trovare la quadra e giungere ad un dunque, così come si evince dalle dichiarazioni rilasciate nelle scorse ore dall’avvocato del numero 1 del mondo.per: la(AnsaFoto) – Ilveggente.itJamie Singer – sì, il suo cognome è curiosamente molto simile, guarda caso, fatta eccezione per una consonante, a quello del fenomeno altoatesino – ha vuotato il sacco ai microfoni di BBC Sport, soddisfacendo ogni curiosità degli spettatori e dei