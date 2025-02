Oasport.it - Tie-break fatali per Flavio Cobolli ad Acapulco. L’azzurro lotta, ma è sconfitto da Ben Shelton

Leggi su Oasport.it

Si ferma subito il cammino dinell’ATP 500 di, ma il tennista romano lascia il Messico con un po’ di rimpianti dopo la sconfitta per 7-6 7-6 contro l’americano Ben. Oltre due ore di partita, conche ha avuto le sue occasioni, in particolare nel secondo set, quando si è trovato avanti di une avendo poi due set point in suo favore, anche se non sul suo servizio. Resta la buona prestazione in un momento che non è sicuramente facile per, che in questo 2025, a parte la United Cup di inizio anno, non ha ancora vinto una sola partita nei tornei disputati.ha concluso la sua partita con 13 ace ed il 76% di punti vinti con la prima di servizio, anche seha fatto meglio, visto che con la prima ha ottenuto l’80% di punti vinti. Un match equilibrato visto che in totale nel match l’americano ha conquistato 81 punti contro i 76 del