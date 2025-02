The Punisher | uno speciale in sviluppo prima del ritorno di Jon Bernthal nel MCU

Leggi su Cinefilos.it

The: unoindeldi Jonnel MCUJonsarà presto di nuovo protagonista di un progetto Thenell’universo cinematografico Marvel. Quando tutti i progetti della saga The Defenders di Netflix sono stati cancellati, sembrava che per alcune delle star preferite dai fan che hanno dato vita a personaggi come Daredevil, il, Jessica Jones e altri, fosse finita. Tuttavia, la Marvel Studios ha dato loro una nuova vita e il cast di Daredevil: Rinascita includenel ruolo di Frank Castle. Sebbene si ipotizzi che possa recitare nella sua serie dopo il suonell’MCU, ci sono altri piani in serbo per il viaggio del Punitore nell’MCU.Parlando con ComicBook.com (tramite @PoppedNews/Twitter), il responsabile dello streaming di Marvel Studios, Brad Winderbaum, ha rivelato che Jonsta lavorando a una presentazionedel Punitore per Disney+.