The Punisher torna su Disney+ per uno speciale

Theavrà un suo spinoff da Daredevil: Born Again. Ma invece di essere una nuova stagione del vigilante armato di Jon Bernthal,sarà protagonista di unosu. Entertainment Weekly ha confermato che Thericeverà una presentazioneMarvel, sulla falsariga degli speciali di Werewolf by Night e Guardians of the Galaxy Holiday Special. Come bonus aggiuntivo, Bernthal sta scrivendo la sceneggiatura con Reinaldo Marcus Green, che è anche il regista. Green e Bernthal hanno collaborato insieme in We Own This City. Questo sarebbe il terzo progetto di presentazionedella Marvel, e un altro segno che la Marvel sta sostenendo i suoi personaggi Defenders.“È una storia che ha un ritmo incalzante, ma ha anche tutto il pathos e le emozioni che si desiderano in una storia di Frank Castle”, ha dichiarato a EW Brad Winderbaum, responsabile Marvel per la TV, lo streaming e l’animazione.