The Punisher | Jon Bernthal avrà un suo speciale su Disney+

Con il Diavolo di Hell’s Kitchen, nella serie Daredevil: Rinascita ci sarà spazio anche per The, ma a quanto pare non sarà la sua unica apparizione su.Parlando con Entertainment Weekly (via Empire), infatti, il capo di Marvel Television “Brad Winderbaum” ha riferito che Frank Castle/Thead un certo puntoil suo spazio personale su. Di fatto, pare che nei piani di Marvel il celebre personaggio interpretato da Jonpotrà contare in futuro su un suosotto il marchio “A Marvel Studios Special Presentation“, un’operazione simile a quella fatta per “Werewolf by Night“.Winderbaum sul progetto che nascerà da Daredevil: Rinascita ha affermato: “È come una storia sparata a raffica, ma ha anche tutto il pathos e l’emozione che vuoi da una storia di Frank Castle“.