The Punisher | in arrivo un nuovo speciale Marvel sul personaggio di Jon Bernthal

Dopo essere tornato nei panni di Frank Castle in Daredevil: Rinascita, su Disney+ dal 5 marzo, Jonsi prepara a essere il protagonista di unin. Finora iStudios hanno diffuso solo due speciali molto amati da pubblico e critica:Studios Presenta: Guardiani della Galassia Holiday Special/FILM eStudios presenta: Licantropus E siccome non c'è due senza tre ecco che il terzosarebbe in. Svelato anche il focus della produzione, che si concentrerà su Frank Castle, alias The. A lanciare la bomba alla premiere newyorkese di Daredevil: Rinascita sarebbe stato proprio il boss diTelevision Brad Winderbaum. Parlando con ComicBook.com del ritorno di Jonnei panni di Frank Castle nella nuova serie su Daredevil, Winderbaum si sarebbe lasciato .