Movieplayer.it - The Penguin, Colin Farrell non ha fretta di girare la stagione 2: "Non muoio dalla voglia di farlo"

Leggi su Movieplayer.it

Ci sono ancora dei dubbi sulla secondadella serie HBO, visto che prima dovrebbe arrivare la seconda parte di The Batman Agli ultimi SAG Awards,ha ottenuto un altro riconoscimento per il suo lavoro nei panni del personaggio principale in The, ma l'attore insiste sul fatto che al momento non è propenso a realizzare una seconda. "Non la voglio. Non la voglio", ha dichiarato nel backstage dei SAG Awards a Variety. "Abbiamo tutti dato il massimo in quelle otto ore. Non vorrei che, solo a causa di un successo tra virgolette, dovessi rie venisse una versione diluita di quello che la gente si aspetta. Quindi non ho. Non ho alcun desiderio profondo di". L'attore, .