Ilfattoquotidiano.it - Testimone di nozze svela un segreto della sposa durante il brindisi: “Mi sono subito accorto che tra loro c’era una connessione, peccato che…”. Il video è virale

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Voleva proprio dirlo e non in un momento qualsiasi. Stiamo parlando di Dylan,die migliore amico dello sposo che ha ‘pensato bene’ di scioccare gli invitati. Come? Una volta celebrato il rito tra il suo amico Foster e Rachel, i 150 ospiti siriuniti al banchetto e, come da tradizione, è toccato ai testimoni celebrarli, raccontando aneddoti prima del. “Ho sempre notato lache avevano”, ha detto Dylan a propositocoppia dell’Oklahoma. E ancora: “Le risate che condividevano, il modo in cui si guardavano.“. Poi ecco la virata inattesa, la rivelazione choc: “Sembrerebbe una storia d’amore bellissima se non fosse che, all’epoca, io stavo uscendo con Rachel“.Il filmato del discorso realizzato da @ByJoshandMare e condiviso su TikTok ha già superato 1,5 milioni di visualizzazioni.