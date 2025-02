Quifinanza.it - Tesla in crisi per l’effetto Musk, perde il 10% in Borsa e vale meno di 1.000 miliardi

La società di auto elettriche, di cui Elonè proprietario e amministratore delegato, ha subito un calo indel 10%. La sua capitalizzazione di mercato è scesa sotto i 1.000di dollari, quota che aveva mantenuto per molti mesi. Il crollo è stato causato da dati molto negativi sulle vendite in Europa, ma non è cominciato di recente.Una parte dei problemi disono dovuti proprio a Elon. La sua esposizione mediatica dovuta alla vicinanza al presidente Trump e il suo estremismo politico stanno danneggiando la reputazione della sua azienda, dopo che per settimane sembravano averla resa immune anche ai peggiori risultati economici della sua storia.crolla inIl titolo diha perso un decimo del proprio valore nelle prime ore della sessione del 25 febbraio dellaamericana.