Ilfattoquotidiano.it - Tesla affonda in borsa (-10%) con il calo delle immatricolazioni europee. Capitalizzazione sotto 1.000 miliardi

a Wall Street (- 10%) con unache scendela soglia dei milledi dollari. Da inizio 2025 la flessione supera il 23%. Ad affossare il titolo sono i dati sul crollovendite in Europa in gennaio, ricordati oggi dal quotidiano inglese Financial Times chelinea l’effetto negativo avuto dalle ingerenze di Elon Musk nelle questioni politiche. In particolare in Germania, dove Musk si è speso per sostenere il partito di ultra destra Afd, le vendite sono scese di quasi il 60%, con appena 1.277 auto vendute.In Francia la flessione è stata del 63%, in Norvegia del 38%, in Gran Bretagna di un più modesto 8%. Ad influire c’è anche l’attesa per il lancio del nuovo modello Y, che dovrebbe uscire nella prima metà del 2025. In tutta la Ue ildiè stato del 50% e ciò a fronte di un mercato dell’elettrico in salita del 34% (+ 53% in Germania, + 126% in Italia).