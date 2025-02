Lettera43.it - Tesla, a gennaio crollate del 45 per cento le vendite in Europa

Leggi su Lettera43.it

Secondo il Financial Times, aha subito un crollo dellein Europa. L’azienda di Elon Musk ha venduto appena 9.900 unità a inizio dell’anno, registrando un calo di oltre il 45 perrispetto allo stesso periodo del 2024, con la quota di mercato che è scesa dall’1,8 perall’1 per. Secondo il quotidiano americano, il crollo coincide con le controverse incursioni politiche di Elon Musk nella politica europea. In vista delle elezioni tedesche, Musk aveva espresso sostegno per il partito di estrema destra Alternative für Deutschland (AfD), provocando forti critiche. Ma gli analisti suggeriscono anche fattori commerciali dietro il calo: molti consumatori, infatti, potrebbero stare attendendo il lancio del nuovo Model Y previsto per il 2025. Ledisonodel 59,5 perin Germania, dove si trova l’unico stabilimento europeo dell’azienda.