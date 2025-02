Thesocialpost.it - Terremoto a Punta Cana: scossa di magnitudo 5.3 nella Repubblica Dominicana

Leggi su Thesocialpost.it

Unadidi5.3 ha colpito la zona diDomini, alle ore 06:48 italiane. L’epicentro è stato localizzato nei pressi della nota località turistica, con una profondità stimata di circa 9 km.L’evento sismico è stato avvertito in diverse aree della regione, ma al momento non si segnalano danni significativi o vittime. Le autorità locali stanno monitorando la situazione per verificare eventuali conseguenze.Per restare aggiornati su tutte le scosse in Italia e sui principali eventi sismici nel mondo, è possibile consultare la nostra sezione dedicata ai terremoti.L'articolodi5.3Dominiproviene da The Social Post.